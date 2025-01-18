السامرائي يؤكد من الفلوجة ضرورة توحيد المواقف المجتمعية

وقال في بيان، "زار رئيس العزم السامرائي، اليوم السبت، مضيف الشيخ علي حماد سمير الشلال في مدينة الفلوجة، حيث التقى بعدد من شيوخ ووجهاء المنطقة في لقاء ودي ومثمر، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول التي تهم أبناء المنطقة وسبل تعزيز لتحقيق الاستقرار والتنمية".

وأكد السامرائي خلال اللقاء على "ضرورة المواقف المجتمعية والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مصالح أبناء والمحافظات الأخرى"، مشيراً إلى أن "الأنبار تمتلك قدرات وموارد بشرية كبيرة يمكن استثمارها في بناء ودعم التنمية"، مضيفاً أن "الغاية الأساسية هي أن نكون شركاء حقيقيين في بناء محافظاتنا، بعيداً عن أي محاولات للتحكم بها أو فرض الإملاءات".



وشدد السامرائي على "أهمية أن يأخذ أبناء حقوقهم كاملة دون أن يتعرضوا لأي ابتزاز أو مساومة من أي طرف سياسي أو شخصي".

وحذر السامرائي من "وجود منظومات تسعى لضرب القيم الأخلاقية والمجتمعية في محافظاتنا، داعياً إلى رفض هذه المحاولات والتصدي لها بكل حزم"، معرباً عن "أهمية العمل المشترك لتسهيل إدارة الدولة للملفات المختلفة بما يضمن الاستقرار والازدهار".