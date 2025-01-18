مهندسة في بابل تكشف عن تعرضها للابتزاز من صاحب شركة

وقالت المهندسة وتدعى (جنى الربيعي) في مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، “كان لدي تعاون مع شركة للكونكريت وصاحب شركة ساومني وبعد رفضي لجأت للقضاء حتى يأخذ حقي”.وأضافت أن “هذا الشخص استمر بالتهجم عليّ وابتزازي”، كاشفة أن “الشخص قام بالاتفاق مع صديقه الذي يدعي بمكتب وجاءوا بخمس سيارات مسلحين وتهجموا علينا امام اعين الشرطة”.الى ذلك، أعلنت في بيان، إن وزيرها عبد الشمري “وجه بتشكيل تحقيقية لمعرفة ملابسات عملية ابتزاز تعرضت لها المهندسات في محافظة كما تدعي”.ووجه الشمري على أن “تعمل اللجنة على تقديم تقرير مفصل عن هذا الموضوع بأسرع وقت فور الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية اللازمة”.