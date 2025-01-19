مجددًا.. انطلاق تظاهرة ذوي المهن الطبية امام وزارة الصحة

وقال مراسل نيوز، ان تظاهرات ذوي المهن الصحية والطبية دفعة 2023 غير المعينين انطلقت من امام وزارة في للمطالبة بشمولهم بالتعيين أسوة بأقرانهم .ومن اصل 57 الف خريج من ذوي المهن الصحية والطبية في عام 2023 لم يتم تعيين سوى 29 الف شخص تعيين مركزي، تبعتها وجبة ثانية بأكثر من 6 الاف خريج بدرجات الحذف والاستحداث، ليتبقى قرابة 22 الف خريج لم يتم تعيينهم، وتعد سابقة في تاريخ ذوي المهن الصحية والطبية الذين يتم تعيينهم سنويا مركزيًا.