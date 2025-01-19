جنايات البصرة تقضي بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات

نيوز ـ امن

أصدرت جنايات البصرة، اليوم الأحد، حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر بيان للمحكمة تلقته "السومرية نيوز"، أن "المدان ضبط بحوزته 565 غراماً من مادة المثيل امفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وأضاف، أن "الحكم صدر بحقه استنادا لأحكام المادة 27/ أولا من قانون والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".