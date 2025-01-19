تسجيل 600 حالة العام الماضي.. إجراءات للحد من عمالة الأطفال في العراق

وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي إن وزارته شكلت عشر لجان من أجل رصد ومكافحة عمالة الأطفال، لاسيما بعد أن شهد العام الماضي، تسجيل 600 حالة منها ضمن والمحافظات، مؤكدا أن يعاقب أصحاب المهن الذين يشغلون الأطفال قبل سن الـ 15عاما.وأضاف أن وزارته وضعت خطة متكاملة تهدف إلى معالجة هذه الظاهرة، تشمل إمكانية شمول عوائلهم براتب الحماية الاجتماعية أو القروض، إضافة إلى أخذ تعهدات من أولياء أمورهم بعدم تشغيل أولادهم وعدم تركهم للمدارس، منوها بأن وزارته تتابع هذه الظاهرة عن كثب، لاسيما بالمناطق الصناعية، وأن المدة المقبلة ستشهد تنفيذ حملات ميدانية أسبوعية لرصدها ومنعها وإحالة المخالفين للجهات المختصة.