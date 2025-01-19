رصاصة طائشة من مشاجرة تنهي حياة طفل في بغداد

نيوز – محلي

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بأن رصاصة طائشة انهت حياة طفل في .

وقال المصدر لـ نيوز، ان "مشاجرة بين عدد من الاشخاص في منطقة الشعلة ببغداد، تطورت الى استخدام السلاح الخفيف ما اسفر عن مقتل طفل صادف مروره لحظة وقوع المشاجرة".

وأضافت ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته".