السوداني يعلق على إقرار قانون جهاز المخابرات: طريق التأسيس لمؤسسات الدولة

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ نيوز، أن الأخير "هنأ جهاز المخابرات الوطني العراقي، ضباطًا ومنتسبين، بمناسبة تصويت على قانون الجهاز".وأضاف، أن "هذا إضافة مهمة في طريق التأسيس لمؤسسات العراقية وتشكيلاتها الإدارية المستندة إلى الدستور والنظام الديمقراطي، كما يشكل استحقاقًا لهذا الجهاز المهم، للمهام الوطنية الكبيرة التي يؤديها، الى جانب صولاته ضد أعداء والديمقراطية، وقد قدم الكثير من الشهداء في سبيل حفظ أمن ودعم استقراره".