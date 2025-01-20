الامطار تطال 9 محافظات اليوم.. وموجة باردة بضيافة العراق 3 ايام

وتوضح بيانات الطقس ان هناك إمكانية واردة لهطول زخات مطر متفرقة على مدن شمال مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة وقد تنسح الفرصة لسقوط أمطار خفيفة في مناطق محدودة من وديالى، حيث تتلبد الغيوم في المناطق الشمالية مع أجواء جدا باردة نهاراً.بالمقابل، تسيطر المرتفعات الجوية على مدن وسط وجنوب وغرب تمنع تشكل أي حالة ممطرة، فيما تكون درجات الحرارة مستقرة في الوسط والجنوب، اما في فتكون معتدلا نهارا وشديدة البرودة ليلا.وستطال فرص الأمطار محافظات دهوك وأربيل والسليمانية يصاحبها تساقط الثلوج في المرتفعات الجبلية وتشمل فرص الأمطار أجزاء من والموصل، وخلال عصر ومساء الاثنين تشمل زخات أمطار مناطق متفرقة من وواسط وصلاح الدين ولاحقاً ميسان وهي فرصة خفيفة عشوائية، اما باقي المناطق متوقع أجواء مستقرة وتظهر بعض السحب المتفرقة وذلك بسبب سيطرة مرتفع جوي.وستبدأ موجة باردة اليوم الاثنين، لتكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة في المساء وساعات الصباح الأولى خصوصاً في والمنطقة الغربية وبادية الجنوب، ويشمل الانخفاض مناطق وسط وجنوب البلاد.ومن المتوقع ان تكون ذروة الموجة الباردة الإثنين والثلاثاء والأربعاء وترتفع مجدداً نهاية الأسبوع الحالي، كما تشير التوقعات إلى حالة ممطرة تبدأ الجمعة القادمة، تشمل مناطق متفرقة من البلاد ذات طابع عشوائي بين منطقة وأخرى، تليها حالة أخرى منتصف الأسبوع القادم.