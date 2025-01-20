العتبة الكاظمية: أكملنا كافة استعدادات الزيارة ونتوقع مشاركة 13 مليون زائر

وقال العام، رئيس الزيارة المليونية في العتبة الكاظمية المقدسة سعد الحجية، إن "العتبة اتخذت كامل الاستعدادات لإحياء الزيارة المليونية بذكرى استشهاد الإمام بن جعفر الكاظم (ع) للعام الحالي 1446 هجرية، حيث ستجري فعالية استبدال الرايات يوم الأربعاء المقبل واتشاح الصحن الشريف بالسواد إيذانا ببدء الزيارة"، بحسب ما نقلته الصحيفة الرسمية.وأضاف الحجية، أن "مدينة الكاظمية تستقبل يوميا جموع الزائرين القادمين سيرا، فضلا عن الوافدين من دول الخليج وإيران والهند ولبنان وباكستان، وغيرها".وتابع الحجية، ان "العتبة تتوقع أن تتجاوز أعداد الزائرين 13 مليونا، أي بشكل مماثل للعام الماضي تقريبا، بسبب حلول العطلة الربيعية وأجواء الموسم الشتوي".واكد الحجية، أن "أعداد المتطوعين بلغت 4700 متطوع، فضلا عن خدام العتبة الذين يصل عددهم إلى 10 آلاف، مع تسجيل المواكب الحسينية في وحدة المواكب داخل المدينة وفي بغداد لإقامة الشعائر بهذه الذكرى".وأشار الحجية إلى "إنشاء مطبخ جديد لتجهيز وجبات الطعام للزائرين على مدى أيام الزيارة"، موضحا أن "إغلاق الطرق المحيطة بمدينة الكاظمية يتوقف على كثافة واستمرار حركة الزائرين ليلا ونهارا".وتابع الحجية، أنه "تم الاتفاق مع هيئة المواكب الحسينية على نصب المواكب الخدمية أو العزائية البالغة 200 موكب داخل المدينة، وبالتحديد في شوارع باب المراد والقبلة والشريف الرضي، لغرض تقديم الخدمات، علاوة على تنفيذ خطة لتنظيم دخول الزائرين إلى الصحن الشريف والصحون الخارجية البالغة أعدادها 9 وهي (الإمام علي، صاحب الزمان، الحسنين، العسكريين، الصادق، الرسول الأعظم، الإمام الرضا، باب المراد، قريش)".ولفت إلى أن "تقديم الخدمات الصحية سيتم عبر الفرق الساندة لشعبة الطبابة، وتتمثل بهيئة الحشد الشعبي وجمعية الهلال الأحمر ومفارز طبية أخرى في المناطق المحيطة بالصحن الشريف، مع وجود 7 مفارز ثابتة بالقرب من أبواب العتبة، وتوفير سيارات الإسعاف الفوري، إلى جانب إعادة تفعيل مركز الجوادين للإرشاد الأسري ورصد الظواهر السلبية ومعالجتها خلال فترة الزيارة، مع توفير عجلات خاصة للنقل من مناطق القطع إلى المدينة المقدسة، بالتعاون مع العتبات الحسينية والعلوية والعباسية المقدسة، فضلا عن إنشاء مشروع لتجهيز 50 محطة خارج الصحن الشريف، و15 محطة أخرى داخلية، لغرض الاستفسارات والإجابة عن أسئلة المواطنين، علاوة على طباعة آلاف الفلكسات وتوزيعها في محافظة بغداد والطرق الخارجية، لغرض تعريف الزائرين بأحاديث الإمام الكاظم (ع)".