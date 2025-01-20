وأوضح القيسي في بيان ورد لـ نيوز، أن "الباخرة متابعَة من قبل مشكلة من دائرة البيطرة ومدير المستشفى البيطري في والجهات المعنية ذات العلاقة وتم فحص الحمولة بكاملها والكشف على الباخرة ولم يتم تسجيل أي حالة إصابة بأي مرض يذكر".وأضاف القيسي، أن "اجازة الاستيراد صادرة بشكل رسمي ضمن تعليمات استيراد الحيوانات الحية رقم ١ لسنة ٢٠١٠"، مشددا على "ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الحقائق من مصادرها الرسمية".