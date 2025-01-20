مناطق في وسط بغداد تغص بالازدحامات

نيوز – محلي

شهدت مناطق بغداد، اختناقات مرورية كبيرة أدت الى توقف حركة السير في مناطق وسط .

وذكر مراسل نيوز ان "مناطق والعرصات وأخرى قريبة منها شهدت ازدحامات خانقة أدت الى توقف حركة السير".

وأضاف ان "ذلك أدى الى شلل في الشوارع وامتداد طوابير السيارات في الشوارع العامة والازقة لعشرات الأمتار".

وذكر ان "الكثير من المواطنين وجهوا انتقادات ووصفوا هذه الحالات بالمزرية والتي اصبح الخروج والدخول الى منطقة يستمر لساعة او اكثر".