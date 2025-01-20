الرداء الأبيض يكتسي مناطق بالعراق

نيوز – محلي

تنشر وكالة نيوز، مقطع فيديو يظهر فيه تساقط الثلوج في معبر كيلي الحدودي بين وإيران.

وبحسب الفيديو الذي تناقلته صفحات على التواصل الاجتماعي، فأن " معبر كيلي الحدودي بين وإيران شهد تساقطا كثيفا للثلوج مما سبب بعرقلة حركة سير العجلات". فيما حذر سائقون ان "هذه الثلوج قد تسبب حوادث مرورية كبيرة وكارثية".

