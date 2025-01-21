قروض صغيرة للمواطنين تدعم الطاقة الكهربائية

نيوز – محلي

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، عن منح قروض صغيرة للمواطنين من أجل شراء منظومات الطاقة الشمسية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته نيوز، إن "مبادرة البنك المركزي الخاصة بقروض مشاريع منظومات الطاقة الشمسية تم طرحها مسبقاً لكنها كانت غير فعالة".

وأضاف، "تمت إعادة طرح المبادرة حالياً بطريقة جيدة من خلال منح قروض صغيرة للمواطنين من أجل شراء منظومات الطاقة الشمسية، وفي حال اعتمادها فإن ذلك سيُسهم بتخفيف نسبة الضغط والحمولات على الوطنية"، موضحا أن "دور وزارة الكهرباء بهذه المبادرة يقتصر على اختيار الشركات الرصينة التي يتوافق إنتاجها مع المواصفات المعتمدة وبشكل يتناسب مع قروض المبادرة وملاءمتها للمعايير الفنية التي ستعلنها الوزارة للمواطنين عبر منصة (اور)".

وتابع موسى، أن "الشركات التي سيتم اختيارها ستنفذ المنظومات للمواطنين بحسب العروض التي ستقدمها لهم من أعمال تنفيذ وتنصيب وتشغيل وصيانة وغيرها"، لافتا إلى أن "المبادرة تعدُّ من المبادرات الجيدة، لكونها تسهل للمواطنين شراء منظومات الطاقة الشمسية بالتقسيط المريح وبما يتماشى مع دخلهم وتوفير طاقة نظيفة تسدُّ النقص في ساعات التجهيز، خاصة مع اقتراب ذروة الأحمال لفصل الصيف المقبل، إضافة إلى أن هذه المنظومات تُسهم في تقليل التلوث البيئي".

وكانت الحكومة قد أوعزت للبنك المركزي والمصارف بتفعيل مبادرة شراء منظومات الطاقة الشمسية بقروض ميسرة للمواطنين.

وبين موسى، أن "الوزارة لديها مشاريع عدة لزيادة إنتاج وتنويع مصادرها، إذ تحظى باهتمام كبير وإشراف من قبل رئيس الوزراء الذي وضع الحجر الأساس لعدد منها خلال العام الماضي"، مشيرا الى ان "أعمال صيانة المحطات واستحداث المغذيات لمحطات نقل وتوزيع تسير بوتيرة عالية، وهناك تكثيف للجهود من أجل إكمال المشاريع الخاصة بموسم الصيف كأحد الاستعدادات التي أعلنتها الوزارة ضمن خطتها الاستباقية".

وتابع أن "الوزارة تحرص على تحسين واقع الخدمة، بما يعكس روح التعاون المشترك ما بين الجهات الحكومية ومدى جديتها بحل القضايا المعلقة وتعزيز التواصل الاجتماعي لرفع مستوى الأداء من خلال خطة معالجة الاختناقات بهدف ضمان الاستقرار واستمرارية ساعات التجهيز".