قروض ورواتب.. قرارات حكومية جديدة تخص النازحين في العراق

وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي إن الإجراء يأتي لتلبية احتياجات هذه الفئات والتخفيف عن كاهلها من خلال التقديم عبر منصاتها الإلكترونية أو الميدانية التي تتولى مهمة زيارة مخيمات النازحين.وأضاف أن وزارته اعتمدت خلال الأعوام الماضية خططاً مشتركة لتأهيل النازحين بزجِّهم في سوق العمل بعد عودتهم إلى مناطق سكناهم الأصلية، وشملت عدداً كبيراً منهم برواتب الحماية والمعين المتفرغ، لافتاً إلى استمرار هيئة الحماية الاجتماعية بزياراتها إلى المخيمات، وشملت خلالها أكثر من 60 ألف أسرة نازحة بإعانات الحماية، منوهاً بأن القرار الجديد يشمل جميع الأسر النازحة والعائدة من النزوح بجميع المحافظات، ما لم يشملوا بها سابقاً.