العراق يسجل أكثر من 5099 حالة طلاق خلال الشهر الماضي



نيوز ـ محليات



نشر مجلس الأعلى، اليوم الثلاثاء، لحالات الطلاق والزواج خلال شهر كانون الأول الماضي في .

وفي آخر شهرية عن الزواج والطلاق في العراق، بلغ عدد الزيجات الجديدة في شهر كانون الأول، 28980 حالة زواج، فيما بلغ عدد الطلاق 5099 حالة، فيما تصدرت العاصمة القائمة بحالات الزواج والطلاق.

