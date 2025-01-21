من يوقف خروقات "ضابط مرور التحرير".. اهانات متعمدة وغرامات دون مخالفات

ويقول المواطن احمد عبد، سائق سيارة من منطقة المنصور، "تم ايقافي في ساحة من هذا الضابط، وطلب مني أوراق السيارة، ثم هددني بتسجيل مخالفة او حجز المركبة بطريقة شبه مبطنة إذا لم اخضع لابتزازه".أما المواطن عمار علي من منطقة الكرادة، أكد على "ضرورة انهاء الاهانات المباشرة للمواطنين من قبل هؤلاء العناصر والضابط المسؤول عنهم دون ارتكاب مخالفات من سائقي السيارات"، لافتا الى "اننا ناشدنا ونناشد الجهات المسؤولة بوضع حد لهذه التجاوزات".بينما يقول المواطن رحيم، من منطقة البياع، "المعاناة مع ضابط مرور ساحة معروفة أصبحت تتكرر بشكل يومي دون رادع"، مشددا على "ضرورة وضع نهاية لها، بالنظر الى استغلال السلطة وعدم تطبيق من هذا الضابط".ودعا "الجهات المسؤولة الى انهاء هذه الظواهر التي تسيء لسمعة المرور ورجاله".وهذه هي المرة الثانية التي تصل مناشدات من المواطنين الى هذا الضابط، حيث اكدوا للسومرية ان "هنالك ضابطاً برتبة ملازم يتعمد الإساءة الى السائقين، حيث يقوم بإهانة الناس ويهددهم بشكل مستمر دون وجه حق".وتطلق هذه المناشدات بين فترة وأخرى عن ضابط الذي يفرض سطوته مستغلا في ممارسات غير مسؤولة دون رادع، وسط مناشدات بمحاسبة هذا الضابط وانهاء تصرفاته.