مجلس ذي قار يقرر تعطيل الدوام الأحد المقبل

اعلن مجلس محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في الاحد المقبل.



وذكر بيان لمجلس المحافظة، أن "مجلس قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل"، لافتا الى أن "العطلة تأتي بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام (عليه السلام)".