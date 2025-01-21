العزم يعلق على تمرير العفو العام: خطوة إنسانية طال انتظارها

وقال في بيان، "يتقدم العزم بخالص الشكر والتقدير إلى رئاسة وأعضائه الكرام على تصويتهم لصالح تعديل قانون العفو العام، الذي يمثل خطوة إنسانية طال انتظارها من آلاف العوائل العراقية التي عانت لسنوات طويلة من وشايات المخبر السري".وأضاف "كما يوجه شكره الخاص إلى نواب العزم على مواقفهم المشرفة ودورهم الفاعل في دعم هذا والدفاع عن حقوق المظلومين. لقد كان لجهودهم المستمرة وإصرارهم الدور الكبير في تحقيق هذا الإنجاز الذي يعكس حرصهم على نصرة المظلومين وإعادة الثقة إلى قلوب العوائل التي عانت طويلًا".وأكد أن "هذا الموقف يعكس التزامًا وطنيًا مشتركًا لتحقيق العدالة وإنصاف المظلومين، وهو ما يعزز الثقة بمؤسسات ويقوي أواصر الوحدة الوطنية"، مشدداً على أهمية "تطبيق هذا بالشكل الصحيح والعادل، لضمان تحقيق أهدافه في إنصاف المظلومين وتخفيف معاناة العوائل التي كانت تنتظر هذه الخطوة منذ سنوات".