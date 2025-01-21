ممرضون في كربلاء يطالبون برفع التسكين ويهددون بالتصعيد

ممرضون في محافظة برفع التسكين عن درجاتهم الوظيفية.

وهدد الممرضون بحسب وثيقة أدناه نصها، بالاتجاه الى تنفيذ خطوات تصعيدية كفلها خلاف ذلك.

و"التسكين" هو وضع الموظف في الدرجة التي تتوافق مع مسماه ولا يرتبط بسنوات وخبرة وغيرها، بمعنى يبقى الموظف على درجته الوظيفية دون تغيير الى أن يستطيع الانتقال للشاغر إن وجد.

أدناه نص الوثيقة..