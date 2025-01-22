القائمة ترتفع لـ7 محافظات.. محافظة جديدة تعطل الدوام الرسمي الاحد

واعلن رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة علي اليساري، في بيان ورد للسومرية نيوز، "تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد القادم المصادف ٢٦ / ١، بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام بن جعفر الكاظم عليه السلام، باستثناء الدوائر الامنية والخدمية في المحافظة".وتعد محافظة كربلاء سابع محافظة تعطل الدوام الرسمي يوم الاحد، بعد كل من وذي قار والمثنى وواسط وميسان وبغداد، هذا يعني ان نصف محافظات الوسط والجنوب قامت بتعطيل الدوام يوم الاحد حتى الان.