خلال العام الماضي.. التربية تعلن استرداد أكثر من مليار دينار

وذكرت الوازرة في بيان ورد لـ "السومرية نيوز"، انه " تمكنت استرداد الأموال وتحصيل الديون الحكومية في مديرية القانونية بالوزارة من استرداد أكثر من مليار دينار خلال عام ٢٠٢٤".وتابع، انه "تم إعادة الأموال استناداً إلى تقارير للتربية في مختلف المحافظات العراقية، وضمن مراحل محاربة الفساد المالي والإداري داخل المؤسسات التربوية وسط إشادة وزارية بنزاهة وشفافية الأداء".