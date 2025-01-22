بالصور.. ضبط مصنع للحلويات مخالف للشروط الصحية في النجف

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، ان "الجريمة المنظمة والأمن الوطني ضبطت معملاً لإنتاج الحلويات في حي بمحافظة مخالفاً للشروط الصحية".وأضاف، انه "تمت احالة صاحبه للقضاء، وتم غلق المعمل".