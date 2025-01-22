هزة أرضية في محافظة ميسان

ضربت هزة أرضية، مساء اليوم الأربعاء، محافظة .

وقالت هيئة الأنواء الجوية في بيان، إن "مراصدنا الزلزالية تسجل حدوث هزة أرضية داخل الحدود العراقية".



أدناه تقرير الهزة.. وأضاف البيان أن "الهزة تبعد 40 كم عن مركز وبلغت قوتها 3.1 درجة".أدناه تقرير الهزة..