معظمها خالية وازدحام غير معتاد في منطقتين.. خارطة المرور في بغداد "مختلفة تماما" اليوم

نيوز-محليات





تشهد العاصمة اليوم الخميس، حركة مرور استثنائية وخارطة ازدحامات مختلفة تماما وغير معتادة، حيث تخلو باب المعظم من الازدحامات لأول مرة والكثير من المرورية الأخرى، فيما تركزت الازدحامات في شوارع الكاظمية الرئيسية بسبب الزيارة، فضلا عن ظهور مثلث الازدحام بين طريق معسكر الرشيد وكرادة خارج وشارع السعدون والنضال لليوم الثاني على التوالي.





وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:



نفق الزعفرانية وطريق معسكر الرشيد والشارع من سدة العرصات يلتقيان في ساحة الفتح وشارع السعدون وصولا لساحة الفردوس ازدحام طويل ومتصل ومتفرع لليوم الثاني على التوالي



طريق معسكر الرشيد من الأمانة الزعفرانية لغاية تحويلة المعسكر

كرادة داخل



المصرف العقاري كرادة خارج باتجاه كرادة داخل



الخروج من دورة يوسفية باتجاه الجسر المعلق لوجود صيانة



ازدحامات قصيرة ومتناثرة في المنصور وحول مستشفى ابن البيطار في العلاوي وبين الرشيد والجمهورية



مرور بطيء في الجمهورية والنضال والسعدون وشارع الرشيد وشارع الشيخ عمر



طريق الموصل من جسر الدباش لغاية شاطئ التاجي



الكاظمية البدالة وشارع النواب وجسر الائمة وشارع المحيط (ازدحام)



المشاتل ونفق النداء



ازدحامات متناثرة وقصيرة في حي القاهرة وشارع فلسطين

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:نفق الزعفرانية وطريق معسكر الرشيد والشارع من سدة العرصات يلتقيان في ساحة الفتح وشارع السعدون وصولا لساحة الفردوس ازدحام طويل ومتصل ومتفرع لليوم الثاني على التواليطريق معسكر الرشيد من الأمانة الزعفرانية لغاية تحويلة المعسكركرادة داخلالمصرف العقاري كرادة خارج باتجاه كرادة داخلالخروج من دورة يوسفية باتجاه الجسر المعلق لوجود صيانةازدحامات قصيرة ومتناثرة في المنصور وحول مستشفى ابن البيطار في العلاوي وبين الرشيد والجمهوريةمرور بطيء في الجمهورية والنضال والسعدون وشارع الرشيد وشارع الشيخ عمرطريق الموصل من جسر الدباش لغاية شاطئ التاجيالكاظمية البدالة وشارع النواب وجسر الائمة وشارع المحيط (ازدحام)المشاتل ونفق النداءازدحامات متناثرة وقصيرة في حي القاهرة وشارع فلسطين