البصرة.. عائلة تتهم القوات الأمنية بقتل ولدهم الوحيد (فيديو)

وبحسب فيديو حصلت عليه نيوز، "اتهمت عائلة من قضاء شمال القوات الامنية بقتل ابنهم الوحيد البالغ من العمر 15 عاماً أثناء محاولة اعتقال والده".وأضافت، أن "القوة الأمنية أطلقت النار على بشكل مباشر عندما كان يركض خلف والده أثناء القاء القبض عليه".