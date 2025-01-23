في بابل.. إبعاد 17 أجنبيا مخالفاً لقانون الإقامة

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، ان "مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة أبعدت 17 شخصا أجنبيا مخالفا لقانون إقامة الأجانب بمحافظة بابل".وأشارت الى ان "عملية الابعاد تمت عبر مطار الدولي الأشرف".