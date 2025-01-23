الديوانية تقرر تعطيل الدوام الأحد المقبل

قررت محافظة الديوانية، تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل.

وجاء في بيان، "بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام "عليه السلام" مجلس محافظة يقرر تعطيل الدوام الرسمي في دوائر كافة ليوم الأحد الموافق 26/1/2025".

وعزا البيان ذلك "لإعطاء فرصة لمواطني لأداء الزيارة وتقديم الخدمات للزائرين"، مستثنيا "الدوائر الامنية والخدمية والصحية يكون الدوام فيها بنسبة 50%".