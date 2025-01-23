في البصرة.. اعتقال خمسة أشخاص بينهم أجنبي

أعلنت مديرية شرطة الطاقة، الخميس، عن اعتقال خمسة أشخاص بينهم أجنبي تجاوزوا على المحرمات النفطية.​

وقالت المديرية في بيان، "تمكنت قوة من بالتنسيق مع استخبارات شرطة الطاقة من اعتقال (5) متهمين بينهم أجنبي الجنسية تجاوزوا على المحرمات النفطية عبر بناء معامل غير مجازة على مسار أنبوب نفط (حلفاية - طوبة) في محافظة البصرة".

وأضاف البيان "تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم ورفع التجاوزات الحاصلة على الأنبوب"، محذرا "كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن واستقرار شريان العراق الاقتصادي".