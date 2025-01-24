الزيارة تقترب من ذروتها.. الكاظمية صباح اليوم (صور)

نيوز – محلي

تنشر وكالة نيوز، صورا لمدينة وهي تواصل استقبال الزائرين في ذكرى استشهاد الامام (ع).

وذكر مراسل نيوز، ان "عملية دخول الزائرين الى تيسر بانسيابية عالية دون تسجيل أي خرق".

وأضاف ان "القوات الأمنية تنتشر بشكل واسع لتامين الزيارة والمواكب التي تقدم الأطعمة والمشروبات للزائرين"، فيما اكد ان "خطة تامين الزيارة لم تشهد اغلاق أي طريق في العاصمة باستثناء بعض الطرق في مدينة الكاظمية".