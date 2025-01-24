في ثلاث محافظات.. الإطاحة بـ 4 متهمين بتهريب المشتقات النفطية

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مفارز ألوية شرطة الطاقة الأول والثالث والثامن في محافظات وبغداد والبصرة بالتنسيق مع استخبارات شرطة الطاقة، القت القبض على (4 ) متهمين وضبطت عجلاتهم المعدة لتهريب المنتجات النفطية، لوجود مخالفات عدة".واشار البيان الى أنه "تم إيداع المتهمين التوقيف وحجز المضبوطات وفقاً للقانون رقم (41) لسنة (2008) الخاص بمكافحة تهريب النفط ومشتقاته".