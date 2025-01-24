طيران الإمارات تعيد استئناف رحلاتها الى بغداد وبيروت

نيوز – دولي

أعلنت شركة الإمارات، اليوم الجمعة، عن قرب استئناف رحلاتها اليومية إلى وبغداد.

وقالت الشركة في بيان تابعته نيوز، انه "سيتم استئناف رحلاتنا اليومية الى وبيروت بدءاً من الأول من شباط المقبل".

وأعلنت شركة "طيران الإمارات"، في اوقات سابقة، عن تمديد إلغاء جميع رحلاتها من وإلى وبيروت، لاسباب امنية.