بالفيديو.. حريق كبير في المحطة الخامسة بحقل الرميلة الشمالي بالبصرة

نيوز – محلي

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باندلاع حريق كبير في المحطة الخامسة بحقل في .

وقال المصدر لـ نوز، ان "حريقا كبيرا اندلع في المحطة الخامسة بحقل بالبصرة، ما أدى الى الحاق اضرار مادية دون معرفة حجم الخسائر البشرية".

وأضاف ان "فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق واخماده"، مشيرا الى ان "أسباب اندلاعه لم تعرف حتى الان".