هزة ارضية في محافظة عراقية

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز، ان "هزة ارضية بقوة 3.1 درجة وقعت غرب مدينة حلبجة، شمالي العراق".واضافت ان "الهزة وقعت على بعد 5 كيلومترات غرب مدينة حلبجة، في الساعة 6:53 مساءً"، مشيرة الى انه "لم يثبت الشعور بها من قبل الأهالي في المناطق القريبة".