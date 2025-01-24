البصرة.. اعتصام امام نقابة المهندسين (فيديو)

وقال مراسل نيوز، انه "اعتصم عدد من المهندسين من البصرة، أمام المهندسين في الطويسة، احتجاجاً على عدم هويات أكثر من 1400 عضو منهم بحسب المعتصمين".وأضاف: "الأمر الذي سيحول دون مشاركتهم في انتخابات رئيس التي ستقام السبت المقبل وقال المهندس للسومرية، ان "الانتخابات لن تجري وغدا ستغلق الأبواب منذ ال5 فجرا".