الى العراقيين جميعا.. احذروا هذه المنطقة: قد تؤدي الى المجهول

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ولاد سلطان
من
08:00 AM
الى
09:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اصطدام قطار بصهريج في البصرة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-514123-638733846006687986.jpg
الى العراقيين جميعا.. احذروا هذه المنطقة: قد تؤدي الى المجهول
محليات
2025-01-25 | 01:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
9,696 مشاهدة
السومرية
نيوز – محلي
حذر مواطنون في قضاء العمادية بمحافظة دهوك من الخروج عن الشارع الرئيسي، كونه
أصبح
بمثابة التوجه نحو المجهول، لافتين الى ان العبوات الناسفة والطائرات المسيرة منتشرة بكل مكان وجاهزة لاستهداف أي مدني في تلك المنطقة.
وقال عبد الله سليم من قرية مزي القريبة من ناحية ديرالوك في قضاء العمادية، ان "معظم أهالي قريتهم قد رحلوا عنها بعدما اشتد القصف التركي خلال عام 2024، ولم يبق فيها أحد"، مبينا ان "المنازل جميعها مهجورة والمزارع والبساتين متروكة، وغادرناها بعدما تهدمت المدرسة وأجزاء من الجامع وطالت الحرائق بعض البيوت."
وأضاف ان "القوات التركية نصبت قواعد عسكرية لها على المرتفعات القريبة من قريتهم، وكثيرا ما تنشب معارك بينهم وبين مسلحي حزب العمال الكردستاني الذين يهاجمون تلك القواعد العسكرية التركية، مما يؤدي إلى تدخل الطائرات المروحية والمسيرات وقد تشارك المدفعية الثقيلة أيضا بضرب المناطق القريبة"، مشيرا الى ان "الكثير من الصواريخ سقطت في قريتنا وألحقت أضرارا جسيمة بممتلكات أهالي القرية خلال الفترة الماضية".
فيما اكد مختار قرية (كوهرزي) الواقعة على سفح جبل متين المطل على قضاء العمادية أحمد سعدالله، ان "قريتهم التي تضم الآن 170 بيتا، يعيش فيها حوالي ألف نسمة، وهي تتعرض بشكل شبه يومي إلى القصف التركي سواء عن طريق المسيرات أو عن طريق المدفعية والطائرات الحربية"، مشيرا الى ان "قريتهم المحاذية للشارع الرئيسي، لا تضم أي عنصر من مقاتلي حزب العمال الكردستاني، لكنها دائما تتعرض للقصف، والناس قد ألفوا سماع دوي الانفجارات بالقرب من القرية".
وذكر مختار كوهرزي أن "أغلب أهالي القرية منتمون لقوات البيشمركة، لكنهم يعتمدون على الزراعة كمورد أساسي لهم، فهم يعملون في مزارعهم بالأصل، لكن الزراعة أصبحت محرمة عليهم لأنهم يخشون الذهاب إلى حقولهم، والكثير منها قد احترقت نتيجة القصف المستمر".
وكان محافظ دهوك علي تتر قد أوضح في مؤتمر صحفي سابق، أن أكثر من 250 قرية حدودية في حدود محافظة دهوك قد هجرت وأفرغت من سكانها بسبب المعارك الدائرة بين القوات التركية ومسلحي العمال الكردستاني المحظور في تركيا.
وبدأت تركيا بملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية وفق اتفاقيات قديمة تعود لسنة 1983 واستمرت تلك الاتفاقيات مع توالي الحكومات العراقية، وتتيح لتركيا ملاحقة عناصر مسلحي العمال الكردستاني لمسافة 35 كيلومتر في عمق الأراضي العراقية، آخرها الاتفاقية الأمنية التي وقعت بين الطرفين في اب 2024.
وتطورت تلك التوغلات في العقود الأخيرة، حيث قامت القوات التركية بنصب قواعد عسكرية ثابتة داخل الأراضي العراقية، ونصبت قاعدتها العسكرية الأولى عام1997، بعد سلسلة من العمليات العسكرية الواسعة التي شنتها لملاحقة حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية خلال عامي 1993 و 1994 وشارك فيها نحو 30 ألف مقاتل من ضمنهم عناصر من الحزب الديمقراطي الكردستاني.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مواضيع ذات صلة
تركيا.. انهيار مبنى من ثلاثة طوابق في ولاية قونية (فيديو)
15:13 | 2025-01-24
العراق يعلن تضامنه مع تركيا بعد حريق الفندق
16:14 | 2025-01-21
كارثة في تركيا.. حصيلة ضحايا حريق فندق بمنتجع
15:23 | 2025-01-21
إعادة 12 عراقياً بعد احتجازهم في ليبيا جراء الهجرة غير الشرعيّة
12:08 | 2025-01-17
هجرة
تركيا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الملكة رانيا تعلن حمل الأميرة إيمان
دوليات
45%
07:44 | 2025-01-24
الملكة رانيا تعلن حمل الأميرة إيمان
07:44 | 2025-01-24
لماذا لا يسمح للبواخر العراقية رفع علم البلاد؟
محليات
20.87%
04:00 | 2025-01-24
لماذا لا يسمح للبواخر العراقية رفع علم البلاد؟
04:00 | 2025-01-24
مركز أسبر يوضح بشأن تصريحات الشرع حول تهجير العراقيين
منوعات
19.63%
11:45 | 2025-01-24
مركز أسبر يوضح بشأن تصريحات الشرع حول تهجير العراقيين
11:45 | 2025-01-24
الى العراقيين جميعا.. احذروا هذه المنطقة: قد تؤدي الى المجهول
محليات
14.5%
01:47 | 2025-01-25
الى العراقيين جميعا.. احذروا هذه المنطقة: قد تؤدي الى المجهول
01:47 | 2025-01-25
المزيد
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-25
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-25
Biotic
أصوات المعدة الغريبة...ماذا تعني؟ - الحلقة ٤١ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-24
Biotic
أصوات المعدة الغريبة...ماذا تعني؟ - الحلقة ٤١ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-24
حصاد السومرية
جوازات دبلوماسية مدى الحياة! - حلقة ١٠ | 2025
13:30 | 2025-01-24
حصاد السومرية
جوازات دبلوماسية مدى الحياة! - حلقة ١٠ | 2025
13:30 | 2025-01-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-24
علناً
قانون العفو العام والاحوال الشخصية - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
15:30 | 2025-01-23
علناً
قانون العفو العام والاحوال الشخصية - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
15:30 | 2025-01-23
Celebrity
الشاعر احمد مصطفى - الحلقة ٤١ | season 3
14:30 | 2025-01-23
Celebrity
الشاعر احمد مصطفى - الحلقة ٤١ | season 3
14:30 | 2025-01-23
Morning Live
التخطيط للمستقبل ..ضرورة أم رفاهية - حلقة ٢٠٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-23
Morning Live
التخطيط للمستقبل ..ضرورة أم رفاهية - حلقة ٢٠٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-23
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-23
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-23
بعد التحري
جواز دبلوماسي باثر رجعي .. قرارات برلمانية تعمق الفوارق الاجتماعية - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-22
بعد التحري
جواز دبلوماسي باثر رجعي .. قرارات برلمانية تعمق الفوارق الاجتماعية - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-22
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-25
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-25
Biotic
أصوات المعدة الغريبة...ماذا تعني؟ - الحلقة ٤١ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-24
Biotic
أصوات المعدة الغريبة...ماذا تعني؟ - الحلقة ٤١ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-24
حصاد السومرية
جوازات دبلوماسية مدى الحياة! - حلقة ١٠ | 2025
13:30 | 2025-01-24
حصاد السومرية
جوازات دبلوماسية مدى الحياة! - حلقة ١٠ | 2025
13:30 | 2025-01-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-24
علناً
قانون العفو العام والاحوال الشخصية - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
15:30 | 2025-01-23
علناً
قانون العفو العام والاحوال الشخصية - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
15:30 | 2025-01-23
Celebrity
الشاعر احمد مصطفى - الحلقة ٤١ | season 3
14:30 | 2025-01-23
Celebrity
الشاعر احمد مصطفى - الحلقة ٤١ | season 3
14:30 | 2025-01-23
Morning Live
التخطيط للمستقبل ..ضرورة أم رفاهية - حلقة ٢٠٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-23
Morning Live
التخطيط للمستقبل ..ضرورة أم رفاهية - حلقة ٢٠٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-23
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-23
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-23
بعد التحري
جواز دبلوماسي باثر رجعي .. قرارات برلمانية تعمق الفوارق الاجتماعية - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-22
بعد التحري
جواز دبلوماسي باثر رجعي .. قرارات برلمانية تعمق الفوارق الاجتماعية - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-22
اخترنا لك
لماذا تأخرت إجراءات المباشرة بتنفيذ مترو بغداد؟
05:40 | 2025-01-25
حريق في الكرادة
05:27 | 2025-01-25
بعد التأكد من نزاهته.. القضاء ينصف الاستثمار ويعيد الاجازة لمشروع "مجمع الزهور"
05:13 | 2025-01-25
"نقل المتحولات الى سجون الرجال".. هل "استنسخ" ترامب قرارًا عراقيًا سابقًا؟
05:07 | 2025-01-25
الصحة العاطفية تحسنت 5 نقاط بعد انهيار العام الماضي.. نساء العراق بالمؤشر العالمي لصحة المرأة
04:03 | 2025-01-25
اكثر من 90 توقيعا لاستجواب وزيرة الاتصالات
04:00 | 2025-01-25
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.