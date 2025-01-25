الصحة العاطفية تحسنت 5 نقاط بعد انهيار العام الماضي.. نساء العراق بالمؤشر العالمي لصحة المرأة

وتطرح شركة هولوجيك وجالوب أسئلة في خمسة أبعاد وهي: الرعاية الوقائية، والصحة العاطفية، وآراء والسلامة، والاحتياجات الأساسية، والصحة الفردية، وبناءً على إجابات النساء فقط على هذه الأسئلة، تحسب غالوب وهولوجيك الدرجات العالمية والقطرية لكل من الأبعاد الفردية.وجاء في اخر تقارير المؤشر هذا العام والذي تتبعته نيوز، بالمرتبة 124 من اصل 142 في المؤشر، ويعد هذا تحسنا في مرتبة عن النسخة السابقة من التقرير للعام الماضي والذي جاء فيه بالمرتبة 130، حيث بلغت نقاط 43 هذا العام بينما كانت 41 في النسخة الماضية.وجاءت تايوان بالمرتبة الأولى بـ68 نقطة والكويت بـ67 نقطة، وعربيا جاء بالمرتبة 12 من اصل 13 عربية داخلة في المؤشر أي لم يتفوق سوى على المغرب.وبلغت النقاط الفرعية للعراق بواقع 19 نقطة للرعاية الوقائية، وهي ادنى درجة بين المؤشرات الفرعية الخمسة.بينما بلغت نقاط العاطفية 48 نقطة ارتفاعا من 43 نقطة العام الماضي 2024، والذي كان متدهورا بـ7 نقاط عن التقرير الذي سبقه في 2023، حيث كانت النقاط العاطفية في النسخة الثانية من المؤشر لعام 2023 باحسن مستوياتها بالنسبة لنساء وحينها كانت 50 نقطة صعودا بـ11 نقطة عن النسخة الأولى لعام 2022، اما الفردية بلغت 52 نقطة لمؤشر العام الحالي، مرتفعة 7 نقاط عن نسخة العام الماضي.