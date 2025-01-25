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الصحة العاطفية تحسنت 5 نقاط بعد انهيار العام الماضي.. نساء العراق بالمؤشر العالمي لصحة المرأة
محليات
2025-01-25 | 04:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
523 مشاهدة
السومرية
نيوز-بيانات
حقق
العراق
تقدمًا نسبيًا في المؤشر
العالمي
لصحة
المرأة
والذي تطلقه مؤسسة غالوب وهولوجيك، حيث ارتفعت نقاط
العراق
من 41 نقطة الى 43 نقطة من 100.
وتطرح شركة هولوجيك وجالوب أسئلة في خمسة أبعاد وهي: الرعاية الوقائية، والصحة العاطفية، وآراء
الصحة
والسلامة، والاحتياجات الأساسية، والصحة الفردية، وبناءً على إجابات النساء فقط على هذه الأسئلة، تحسب غالوب وهولوجيك الدرجات العالمية والقطرية لكل من الأبعاد الفردية.
وجاء
العراق
في اخر تقارير المؤشر هذا العام والذي تتبعته
السومرية
نيوز، بالمرتبة 124 من اصل 142
دولة
في المؤشر، ويعد هذا تحسنا في مرتبة
العراق
عن النسخة السابقة من التقرير للعام الماضي والذي جاء فيه بالمرتبة 130، حيث بلغت نقاط
العراق
43 هذا العام بينما كانت 41 في النسخة الماضية.
وجاءت تايوان بالمرتبة الأولى بـ68 نقطة والكويت
ثانيا
بـ67 نقطة، وعربيا جاء
العراق
بالمرتبة 12 من اصل 13
دولة
عربية داخلة في المؤشر أي لم يتفوق سوى على المغرب.
وبلغت النقاط الفرعية للعراق بواقع 19 نقطة للرعاية الوقائية، وهي ادنى درجة بين المؤشرات الفرعية الخمسة.
بينما بلغت نقاط
الصحة
العاطفية 48 نقطة ارتفاعا من 43 نقطة العام الماضي 2024، والذي كان متدهورا بـ7 نقاط عن التقرير الذي سبقه في 2023، حيث كانت النقاط العاطفية في النسخة الثانية من المؤشر لعام 2023 باحسن مستوياتها بالنسبة لنساء
العراق
وحينها كانت 50 نقطة صعودا بـ11 نقطة عن النسخة الأولى لعام 2022، اما
الصحة
الفردية بلغت 52 نقطة لمؤشر العام الحالي، مرتفعة 7 نقاط عن نسخة العام الماضي.
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