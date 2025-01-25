حريق في الكرادة

نيوز – محلي

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بان حريقا اندلع في محل تجاري وسط .

وقال المصدر لـ نيوز، ان "حريقا اندلع في محل تجاري في منطقة وسط العاصمة ما أدى الى الحاق اضرار مادية دون تسجيل اية خسائر بشرية".

وأضاف ان "فرق الدفاع المدني توجهت لإخماد حادث الحريق"، مشيرا الى ان "اسباب اندلاعه لم تعرف حتى الان".