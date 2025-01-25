غدا.. عطلة في واسط

وذكر بيان للمجلس، ورد لـ نيوز، أنه "استناداً لقرار المرقم ٤٤، في الجلسة ذي الرقم ٢٦، قرر مجلس محافظة تعطيل الدوام الرسمي في محافظة ليوم غد الأحد ٢٠٢٥/١/٢٦".وأضاف، أن جاء "بذكرى استشهاد الإمام بن (عليه السلام)".