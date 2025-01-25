السوداني يصدر توجيهات بشأن مشاريع ميسان

وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ نيوز، أنه "جرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع الخدمية والأمنية والاقتصادية في المحافظة، وأبرز المشاريع الجاري تنفيذها في مختلف الأقضية والنواحي".ووجه السوداني "بإنجاز المشاريع في التوقيتات المحددة، وعلى وجه الخصوص مشاريع الماء والمجاري في مركز والوحدات الإدارية التابعة له، فضلاً عن الشروع في تنفيذ خمسة جسور رئيسة على نهر دجلة وطرق رئيسة وفرعية بين الأقضية والنواحي، وإنشاء بناية لكلية الطب التابعة لجامعة ميسان، و تقديم تصميم للمدينة الجامعية الجديدة".كما شهد اللقاء "بحث سبل تعزيز الاستقرار الأمني في المحافظة، لما له من أهمية في الارتقاء بالواقع الاقتصادي عن طريق دعم الاستثمار والتنمية وتهيئة البيئة الملائمة لتوسعة نشاط القطاع الخاص، وخلق فرص العمل الجديدة، وجذب المستثمرين لتنفيذ مشاريع ستراتيجية مهمة، ابرزها مصفى ميسان بطاقة 150 الف برميل يوميا ومصنع بتروكيماويات وإنشاء مطار العمارة الدولي".وأكد رئيس "أهمية بذل الجهود القصوى لتنفيذ ما هو مخطط ضمن البرنامج الحكومي، وضرورة تكامل العمل بين الحكومة المحلية ومجلس لضمان نجاح المهام الإدارية والنهوض بالواقع الخدمي والمعيشي وتحقيق المنفعة للمواطنين".