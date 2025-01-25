النجف تقرر تعطيل دوام الغد

وذكر بيان لمجلس المحافظة، انه "قرر تعطيل الدوام ليوم غد الأحد الموافق 26 كانون الثاني لعام 2025، والمصادف 25 من شهر رجب بمناسبة الذكرى الأليمة لاستشهاد الإمام بن (عليه السلام)".واستثنى القرار "الدوائر الامنية والخدمية".