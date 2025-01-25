البصرة.. إبعاد 23 أجنبياً مخالفاً لقانون الإقامة

شهدت محافظة البصرة، السبت، إبعاد 23 أجنبياً مخالفاً لقانون الى الخارج.

وقالت والجوازات والإقامة في بيان، إنه "تم إبعاد 23 شخصا أجنبيا مخالفا لقانون إقامة الأجانب في بمحافظة البصرة".

وأضاف البيان أن "الابعاد تم عبر مطار الدولي ومنفذ الشلامجة الحدودي".