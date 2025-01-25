مصرع وإصابة 11 زائرا بحادث سير في ميسان

لقي ثلاثة زائرين مصرعهم وأصيب آخرون، مساء السبت، بحادث سير شمال محافظة .​

وقال مراسل في المحافظة، إن حادث سير مروع ادى إلى وفاة ثلاثة زائرين وإصابة آخرين على طريق شمال محافظة .

يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حوادث سير وتحديداً في الطرق الخارجية تسفر عن وفيات ومصابين، فضلا عن أضرار كبيرة في الممتلكات.