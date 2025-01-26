حريق هائل في مصفى "لاناز" بناحية الكوير في أربيل وفرق الإطفاء تكافح النيران

وأوضح المصدر في حديث لـ نيوز، أن "الحريق نشب في أجزاء واسعة من المصفى، فيما تُواصل فرق الإطفاء جهودها الحثيثة لإخماد النيران ومنع انتشارها إلى مناطق أخرى داخل المصفى".وأشار المصدر إلى أن "ألسنة اللهب تصاعدت بشكل كثيف، ما أدى إلى انتشار الدخان في سماء المنطقة، فيما هرعت فرق الإسعاف إلى الموقع تحسباً لوجود إصابات".وحتى هذه اللحظة، لم تتوفر معلومات دقيقة عن عدد الإصابات أو حجم الأضرار المادية الناتجة عن الحريق، فيما فتحت السلطات تحقيقاً لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاع النيران، بحسب المصدر.يُذكر أن لاناز يعد من المنشآت النفطية المهمة في المنطقة، ما يُثير المخاوف بشأن تأثيرات الحريق على عمليات الإنتاج والإمداد.