تحديثات جوية.. زخات مطر في 8 محافظات

نيوز – محلي

توقع المتنبئ الجوي صادق العطية، اليوم الاحد، تساقط امطار في 8 محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال العطية في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك، واطلعت عليها نيوز، ان "الأجواء ملبدة بالغيوم في مدن جنوب البلاد وغائمة جزئيا في باقي المدن مع صحو نسبي في مناطق متفرقة طبقا لتحديثات".

وأضاف ان "هناك فرص واردة لهطول زخات خفيفة من الامطار خلال 24 ساعة قادمة في غرب مع توقعات ببعض الغزارة على فترات في مناطق محدودة والبصرة وغرب السماوة وشمال والسليمانية".

وذكر ان "هناك فرصا ضعيفة لتساقط الامطار في شرق ميسان وديالى".