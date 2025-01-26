الفتلاوي تكشف عن "كارثة" بالاتصالات: تتعاقد مع شركة تهرّب سعات

وقالت الفتلاوي في تغريدة على منصة "اكس"، "كارثة الكوارث.. ‏شركة يتم ضبطها متلبسة في تهرّب سعات الإنترنت لأكثر من سنتين وتقوم بتضمينها مبلغ الخسارة ويقدر بـ(991) مليار دينار ومصادرة الأجهزة فترفض الدفع؛ لتقوم الوزارة بتغريمها 10٪ عن كل يوم تأخير بالدفع ولا تدفع".

وأضافت "نتفاجأ بأن تقوم وزيرة الاتصالات بالتعاقد معها بعقد جديد لتمرير الترانزيت لعشر سنوات قادمة"، مردفة "‏أمام أنظار والسادة رئيس هيئة وقاضي المحترمين.. ‏نظرة للصورة إلى الأسفل لتعرف لمن تعود الشركة".