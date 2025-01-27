رئيس هيئة الإعلام وغرفة التجارة الأمريكية على طاولة حوار.. هذه أبرز الملفات

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز، إن "اللقاء شهد استعراض التحولات الكبرى التي يشهدها العراق، بما في ذلك الثورة العمرانية والتطورات الملحوظة في البنى التحتية، كما تناول الحديث التجربة الإعلامية العراقية التي تعد نموذجاً يحتذى به في المنطقة، والإنجازات الكبيرة التي شهدها قطاع الإعلام بعد عام 2003، بما في ذلك التوسع الملحوظ في عدد المؤسسات الإعلامية".وتابعت الهيئة، أن "الطرفين ناقشا أهمية قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في دعم الاقتصاد العراقي، كونه يمثل المصدر الثاني لموارد بعد قطاع النفط. كما تم التطرق إلى النمو الكبير في موارد الهيئة التي تضاعفت ثلاث خلال العامين الأخيرين".وبينت الهيئة، أنه "تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تعزيز تواجد عمالقة التكنولوجيا الأمريكية في العراق، لما يمثله ذلك من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ونقل للتقنيات الحديثة وتطوير البنى التحتية التكنولوجية".ولفتت الهيئة الى ان "الجانبين بحثا أيضاً التسهيلات اللازمة لدعم استثمارات القطاع الخاص وتعزيز تواجده في الولايات المتحدة، بما يضمن مستوى عالٍ من الاقتصادي والتكنولوجي بين البلدين".وأشارت الهيئة الى ان "اللقاء شهد كذلك استعراض فرص مع الشركات الأمريكية لتطوير الاقتصاد الرقمي في العراق، وتعزيز البنى التحتية التكنولوجية، إضافة إلى تقديم الدعم في تطوير اللوائح والتشريعات التي تخدم القطاع الخاص، ومجالات الرقمنة والاتصالات التي تشهد تطورات متسارعة".