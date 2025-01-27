رسميا.. الإعمار تصادق على التصميم الأساس لمدينة علي الوردي السكنية

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "تمت المصادقة بشكل رسمي على مشروع انشاء مدينة (علي الوردي) في منطقة النهروان جنوب شرقي العاصمة بغداد".وأضاف، ان "المشروع سيكون أكبر المدن السكنية الجديدة ضمن البرنامج الحكومي ، مضيفاً ان صُممت لتكون مستدامة وصديقة للبيئة، من حيث المساحات واستخدام الطاقة النظيفة".وتابع، أن "المدينة تضم نحو 120 الف وحدة سكنية، وسترتبط بشبكة طرق متكاملة، إذ جرى مناقشة الطريق الرئيس الواصل الى المدينة، والذي يضم طريقاً حولياً و وسيلة نقل الركاب عبر "الترام واي" ولاول مرة في بغداد".