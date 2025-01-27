فيديو مسرب لأعضاء بالقانونية النيابية.. "اقتصادية الحكمة" تثير جدلا

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاجتماع حضره أعضاء في النيابية.

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وشهد الاجتماع بحسب ما تم تداوله، طرح احد الأعضاء الجلوس مع اقتصادية تيار الحكمة، الامر الذي داخل الجلسة.

الفيديو المرفق متداول..