وفاة ومصابون بحادث سير قرب منفذ عرعر

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بوفاة شخص وإصابة آخرين بحادث سير لحافلة معتمرين قرب منفذ الحدودي مع .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "حادث سير وقع لحافلة تقل عدداً من المعتمرين في منفذ عرعر".

وأضاف المصدر أن "الحادث ادى الى وفاة شخص وإصابة معتمرين حالتهم حرجة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.