في بغداد.. اعتقال شخص دهس رجل مرور

أعلنت قيادة شرطة الكرخ، الاثنين، عن اعتقال شخص دهس رجل مرور.

وقالت الشرطة في بيان، "فور قيام متهم يستقل عجلة لاندكروزر بدهس منتسب مرور بصفة عقد ضمن قاطع مسؤولية نجدة وبعد أن لاذ بالفرار طاردت دوريات نجدة العجلة التي دهست شرطي المرور وتسببت بكسر في ساقه الايسر".

وأضاف البيان "تمكنت دوريات النجدة وبإشراف قائد شرطة من ضبط العجلة والقاء القبض على المتهم"، مشيرا الى "تسليمه مع العجلة إلى مكافحة إجرام ونقل المنتسب إلى المستشفى لتلقي العلاج".